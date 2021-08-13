В Україні за добу вакциновані понад 163 тисячі людей

В Україні станом на ранок 13 серпня зроблено майже 7,2 мільйона щеплень від COVID-19, повністю вакциновані (отримали дві дози вакцини) понад 2,6 мільйона людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за останню добу щеплення зробили 163 310 людям: одну дозу отримали понад 110 з половиною тисяч, повністю імунізовані – 52,7 тисячі.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.