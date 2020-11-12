ВАКС закрив ще 2 провадження через декларування недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд повідомив, що 12 листопада колегія суддів задовольнила клопотання захисників двох обвинувачених осіб щодо закриття кримінального провадження щодо декларування недостовірної інформації.

«Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Мова йде про колишнього генерального директора державного концерну «Укроборонпром» та голову Дружківського міського суду Донецької області», – йдеться в повідомленні ВАКС у фейсбуці.

Раніше у ВАКС зазначили, що на момент ухвалення КСУ відповідного рішення у антикорупційному суді перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 ККУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

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Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання РНБО доступ таки відновили. Але у НАЗК кажуть, що до реєстру декларацій все одно неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані посадовців.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.