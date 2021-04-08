ВАКС 9 квітня продовжить обирати запобіжний захід адвокату, якого затримали разом із братом Вовка

Вищий антикорупційний суд України оголосив перерву до 9 квітня у засіданні щодо обрання запобіжного заходу для Юрія Донця, одному з двох адвокатів, які підозрюються у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у 100 тисяч доларів. Про це стало відомо під час засідання суду.

ВАКС продовжить обирати запобіжний захід для Донця о 8 годині ранку 9 квітня.

Раніше сьогодні у САП повідомили, що прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 мільйонів гривень і 14 мільйонів гривень відповідно.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала братові голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрію Зонтову і ще одному адвокатові підозри через отримання неправомірної вигоди. В НАБУ уточнили, що дії осіб кваліфікували за ч.4 ст.27 та ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

Також у Національному антикорупційному бюро зазначили, що під час обшуків у затриманих брата голови ОАСК та іншого адвоката вилучили схожі на антикваріат предмети і великі обсяги валюти. Йдеться про понад 3,7 мільйона доларів готівкою, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.