МОН: майже 100% освітян вакциновані від COVID-19 у 5 областях

Станом на 13 грудня дві дози вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 594 тисячі (91,07%) працівників шкіл, а принаймні однією дозою щеплено 97,01% вчителів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, майже 100-відсотковий поріг вакцинації серед працівників шкіл досягнули п’ять областей:
- Дніпропетровська область – 98,2%;
- Сумська – 96,9%;
- Донецька – 96,5%;
- Харківська – 96,4%;
- Черкаська – 95,7%.
Через відсутність 100% вакцинації освітян у «червоній» зоні працювати дистанційно продовжують 56 шкіл (0,4% від загальної кількості). Найбільше таких у Вінницькій області – 27 закладів і Запорізькій – 18.
Крім того, поступово зменшується кількість відсторонених працівників шкіл. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, протягом тижня до роботи повернулися 120 вчителів, додав Шкарлет.
За даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 щеплено понад 14 мільйонів людей, з них 12,46 мільйона отримали дві дози.
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