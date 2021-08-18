Вбивство журналістки на Мальті: прокуратура просить довічно ув’язнити обвинуваченого бізнесмена

Генеральний прокурор Мальти формально висунув звинувачення бізнесмену Йоргену Фенеку у вбивстві журналістки Дафне Каруани Ґаліції, скоєному чотири роки тому.

Дата суду ще не визначена. Генеральний прокурор вимагає засудити обвинуваченого до довічного ув’язнення.

Фенека, до чиїх бізнес-інтересів входять нерухомість, імпорт та продаж автомобілів, заарештували в листопаді 2019 року та звинуватили в співучасті у вбивстві. На тлі його арешту та виявлення зв’язків між бізнесменом і високопоставленими урядовцями тодішній прем’єр-міністр країни Джозеф Мускат пішов у відставку. При цьому він заперечував будь-яку причетність зі свого боку.

Ще трьох чоловіків, яких звинувачують у тому, що вони безпосередньо заклали та підірвали бомбу під машиною журналістки, заарештували в грудні 2017 року. Один із них пішов на угоду зі слідством, визнав провину і був засуджений до 15 років тюрми. Ще двоє чекають на суд.

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Один із фігурантів справи Мелвін Теума, який визнав себе посередником у організації вбивства, повідомив слідству, що йому це доручив Фенек. Теуму помилували.

Наприкінці липня незалежне розслідування, яке провели один чинний та двоє колишніх суддів, поклало відповідальність за смерть Дафне Каруани Ґаліції на державу. За його висновками, влада Мальти не визнала реальних ризиків для життя журналістки, яка писала про корупцію в цій країні.

Дафне Каруана Ґаліція займалася розслідуванням корупції серед високопоставлених чиновників Мальти. 16 жовтня 2017 року автомобіль, на якому вона виїхала з дому, підірвали. Журналістка загинула під час вибуху.

Протягом останніх років кілька журналістів-розслідувачів стали жертвами смертельних замахів у Євросоюзі на тлі застережень моніторингових організацій щодо відродження організованої злочинності.