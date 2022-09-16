В Україні вже відкрили 19 кримінальних справ щодо вчителів-колаборантів – голова Нацполіції

Станом на 16 вересня в Україні вже відкрито 19 кримінальних справ щодо вчителів-колаборантів, заявив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

«Це директори шкіл і вчителі, які намагалися за російськими програмами (ми це вже знаємо, встановили) викладати в школах. Промивали мізки не лише батькам, але і учням», – уточнив він.

За словами Клименка, наразі четверо освітян – фігурантів таких справ вже отримали підозри.

«Усі вчителі, про яких ми знаємо (і про яких ми ще будемо дізнаватися від місцевого населення), які співпрацювали з ворогом, звичайно, будуть відповідати перед законом», – наголосив голова Нацполіції.

Загалом, за його словами, в Україні наразі відкрито 1358 кримінальних проваджень щодо колаборантів і у 223 з них фігуранти отримали підозри.

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомило про перших затриманих.