Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Україні вже відкрили 19 кримінальних справ щодо вчителів-колаборантів – голова Нацполіції

За словами голови Нацполу, наразі в Україні наразі відкрито 1358 кримінальних проваджень щодо колаборантів і в 223 із них фігуранти отримали підозри

Станом на 16 вересня в Україні вже відкрито 19 кримінальних справ щодо вчителів-колаборантів, заявив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

«Це директори шкіл і вчителі, які намагалися за російськими програмами (ми це вже знаємо, встановили) викладати в школах. Промивали мізки не лише батькам, але і учням», – уточнив він.

За словами Клименка, наразі четверо освітян – фігурантів таких справ вже отримали підозри.

«Усі вчителі, про яких ми знаємо (і про яких ми ще будемо дізнаватися від місцевого населення), які співпрацювали з ворогом, звичайно, будуть відповідати перед законом», – наголосив голова Нацполіції.

Загалом, за його словами, в Україні наразі відкрито 1358 кримінальних проваджень щодо колаборантів і у 223 з них фігуранти отримали підозри.

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомило про перших затриманих.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG