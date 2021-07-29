За добу на фронті зафіксували чотири порушення режиму тиші

Російські гібридні війська чотири рази за добу порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС увечері 29 липня.

«Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.

Читайте також: Зростає занепокоєння через російсько-білоруські військові навчання

Крім того, за день фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували за день близько 13 гектарів території та передали 123 виявлених вибухонебезпечних предметів для знищення.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 29 липня, внаслідок чого нібито троє бойовиків загинули, ще один поранений. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 29 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.