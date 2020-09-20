Штаб ООС повідомляє про одне порушення режиму тиші з боку бойовиків за день

Бойовики російських гібридних сил один раз порушили домовленості про припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил увечері 20 вересня.

«Неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», – йдеться в заяві.

За даними штабу, ніхто з українських військових внаслідок обстрілу не постраждав. Напередодні, 19 вересня, поранення отримав один український військовий.

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Крім того, штаб повідомляє про роботу рятувальників ОС, які протягом доби відремонтували 13 будинків, пошкоджених попередніми обстрілами, та розмінування саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій 3 гектарів прифронтової території.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.