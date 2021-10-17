Велика Британія: стало відоме ім’я затриманого у справі про вбивство члена парламенту – BBC

У справі про вбивство депутата британського парламенту сера Девіда Еймесса заарештували вихідця із Сомалі, британського підданого Алі Харбі Алі, батько якого раніше працював радником глави сомалійського уряду. Про це повідомив британський мовець BBC із посиланням на джерела в уряді.

Алі утримується під вартою в рамках заходів з протидії тероризму. Попередньо, його допит триватиме до п’ятниці.

Як зазначається, деякий час тому влада Великої Британії залучала Алі до участі в програмі з протидії екстремізму і радикалізації жителів, але інтересу для спецслужб він не становив.

15 жовтня, у день вбивства сера Еймесса в Ессексі, поліція заявила, що попередні висновки слідства вказують на зв’язок із радикальними ісламістами як на потенційний мотив злочину.

Алі Харбі Алі перебуває під арештом в Лондоні. Раніше про підозрюваного у вбивстві повідомлялося тільки, що йому 25 років.

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Його батько Харбі Алі Куллан вже мав розмову з поліцейськими, які вилучили його телефон.

Також, згідно з публікацією BBC, 16 жовтня поліція провела обшуки в Лондоні за трьома адресами. До цього слідство заявляло, що, крім Алі, більше нікого не розшукує.

Напад на 69-річного парламентаря Девіда Еймесса було скоєно в церкві міста Лі-он-Сі, на зустрічі з виборцями. Нападник завдав політику множинні ножові поранення, від яких той помер на місці, незважаючи на спроби лікарів врятувати його життя.

Еймесс був членом Консервативної партії і засідав в парламенті з 1983 року. Він другий убитий британський законодавець за останні п’ять років. У червні 2016 року також ще на зустрічі з виборцями було скоєно напад на представницю Лейбористської партії Джо Кокс.