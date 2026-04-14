У Венса запитали, чи вважає він зараз, що варто було підтримувати Орбана на виборах. Він відповів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, чому Вашинтон підтримав на виборах в Угорщині прем’єра Віктора Орбана, і заявив, що не шкодує про це, попри поразку Орбана. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Журналіст запитав Венса, чи вважає він зараз, що варто було підтримувати Орбана, враховуючи, що те, що він – один із небагатьох європейських лідерів, хто підтримує російського президента Володимира Путіна.

Венс відповів, що Орбан – «чудова людина, яка виконала дуже гарну роботу».

«Одна з причин, чому ми вирішили це зробити (підтримати Орбана на виборах) – не в тому, що ми не вміємо читати опитування. Ми точно знали, що є дуже велика ймовірність того, що Віктор програє ці вибори. Ми зробили це, тому що він – один із небагатьох європейських лідерів, хто був готовий протистояти бюрократії Брюсселю, яка дуже погано впливає на Сполучені Штати», – пояснив він



За словами Венса, Орбан отримав підтримку Вашингтона, бо «було б правильно» стояти на боці людини, яка довго підтримувала США.

«Йдеться не про Росію і Європу. А про США. Він був хорошим партнером як для мене, так і президента особисто, але також для Сполучених Штатів. Мені сумно, що він програв», – сказав він.

Водночас віцепрезидент США висловив сподівання, що Вашингтон дуже добре співпрацюватиме з новим прем’єром Угорщини.

Напередодні виборів Джей Ді Венс прибув з візитом до Угорщини. Він публічно хвалив Віктора Орбана й закликав угорців його підтримати, критикував «брюссельських бюрократів». Також президент США Дональд Трамп висловлював «повну підтримку» Орбану. Такі жести підтримки іноземними високопосадовцями політиків, у яких попереду вибори, зустрічаються вкрай рідко.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких правоцентристська партія «Тиса» здобуває конституційну більшість у парламенті нового скликання.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах і заявив про перехід його політичної сили в опозицію.



