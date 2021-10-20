Верховна Рада ухвалила державний бюджет у першому читанні

Парламент підтримав законопроєкт №6000 у першому читанні. За відповідне рішення проголосували 264 народних депутати.

Документ прогнозує понад 1,26 трильйона гривень доходів і понад 1,44 трильйона гривень видатків.

Пояснювальна записка передбачає зріст ВВП на 3,8% у 2022 році, курс гривні – на рівні 28,6 гривні за долар.

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Кабінет міністрів України на своєму засіданні 15 вересня погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Проєкт внесений до Верховної Ради, яка має намір розглянути його в першому читанні в жовтні.