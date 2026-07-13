Верховний суд розглядатиме справу екссудді Львова про поновлення на посаді без виклику сторін – «Схеми»

Суддя Касаційного адміністративного суду Олеся Радишевська 8 липня не задовольнила клопотання колишнього судді Богдана Львова та Служби безпеки України про участь у судовому засіданні у цій справі. Про це повідомили «Схеми» (Радіо Свобода) 13 липня.

Це означає, що справу про поновлення на посаді екссудді Богдана Львова, у якого «Схеми» знайшли громадянство Росії, розглядатимуть у письмовому форматі без повідомлення сторін, участі ЗМІ та громадськості.

Своє рішення Радишевська пояснила тим, що суд може відмовити в задоволенні такого клопотання, зокрема, у випадку, коли це «предмет доказування у справі незначної складності».

«Суд не вбачає необхідності надання пояснень сторонами в зазначеній справі в ході її касаційного перегляду, у звʼязку з чим підстави для касаційного розгляду справи за участю представників сторін відсутні», – йдеться в ухвалі.

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Примітно, що раніше, 28 травня, Касаційний адміністративний суд хотів передати справу про поновлення Львова до Великої палати Верховного суду як таку, що має «виключну правову проблему», утім Велика палата повернула справу назад до касації.

Богдан Львов подав позов щодо поновлення на посаді судді Верховного суду і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу». 10 січня 2024 року суд першої інстанції – Київський окружний адміністративний суд – задовольнив цей позов, з чим Верховний суд не погодився та подав апеляцію.

Влітку 2024-го Шостий апеляційний адміністративний суд погодився з доводами представників Верховного суду та СБУ і скасував рішення суду першої інстанції.

Наказ про припинення повноважень судді Львова виніс тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв 4 жовтня 2022 року на підставі листа Служби безпеки про наявність у Львова громадянства Російської Федерації.

15 вересня 2022-го року журналісти-розслідувачі «Схем» оприлюднили розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що тодішній голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя. Богдан Львов це публічно заперечував.