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Верховний суд РФ вирішив, що участь у війні в Україні звільняє від покарання

Судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ заявила, що «у звʼязку зі зміною обстановки» вважає за можливе звільнити від покарання російського контрактника Владислава Устинова, визнаного винним у ДТП зі смертельними наслідками. Про це йдеться в ухвалі суду від 28 червня, про яку розповідає російське видання «Коммерсант».

Верховний суд зазначив, що з моменту скоєння злочину минуло більш як півтора року, і зараз засуджений «виконує бойові завдання в зоні проведення СВО («спеціальна воєнна операція», російський евфемізм на позначення війни проти України – ред.)», тому більше не становить небезпеки для суспільства.

У травні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав єфрейтора Владислава Устинова винним у ДТП, в якому загинули двоє людей, і засудив до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні.

Адвокат Устинова Сергій Бізюкін вважає, що надалі російські суди зможуть активніше використовувати участь фігурантів кримінальних справ у війні в Україні як помʼякшувальну обставину або підставу для перегляду вироку.

У червні 2023 року набрав чинності закон, згідно з яким громадяни РФ, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, можуть бути звільнені від покарання, якщо їх мобілізують на війну в Україні або укладуть контракт про проходження військової служби. Як зазначає «Коммерсант», це правило не могли застосувати до єфрейтора Володимира Устінова, оскільки він уже уклав контракт із російською армією.

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