Верховна Рада спростила вимоги для перебування в Україні для іноземних волонтерів

Верховна Рада спростила візові вимоги для іноземних волонтерів та гуманітарних працівників – відповідний законопроєкт парламентарі ухвалили 12 березня.

За документ проголосували 254 народних депутати, проти жодного, один утримався.

Закон передбачає, що на час воєнного стану в Україні та протягом року після нього вимога отримувати довгострокову візу для отримання посвідки на тимчасове проживання не поширюється на іноземців або людей без громадянства (крім громадян Росії), які:

приїхали для роботи в зареєстрованих за кордоном компаніях, які є отримувачами гуманітарної допомоги

приїхали для участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до закону «Про волонтерську діяльність»

Згідно з текстом, іноземці та апатриди, які в’їхали до України після 24 лютого 2022 року та протягом 60 днів з дня набрання чинності цієї норми звернулися із заявою про оформлення посвідки на тимчасове проживання, «вважаються такими, які тимчасово на законних підставах перебувають на території України».

Один із ініціаторів законопроєкту представник «Слуги народу» Валерій Зуб в пояснювальній записці вказує на те, що загальна процедура отримання дозволу на проживання «значно ускладнює» легалізацію перебування цієї категорії іноземців та людей без громадянства в Україні в час, коли гуманітарні працівники з досвідом роботи в інших зонах конфлікту є «надзвичайно затребуваними для професійного надання гуманітарної допомоги».

Закон був поданий до Верховної Ради в березні 2025 року.