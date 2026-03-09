Командир 1-го ОШП: середньостатичний штурмовик «на сьогодні – це ухилянт»

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода описав середньостатистичного штурмовика за останні пару років.

Він розповів, що це людина, яка «не те що не горіла захищати свою країну – вона, радше, шукала варіанту, як утекти від цієї відповідальності, від такого обов’язку».

«Вона переховувалась, вона знаходила в своїх думках виправдання своїм діям, тобто – це ухилянт. І от, на сьогодні, образ штурмовика – це ухилянт», – сказав Філатов.

Читайте також: Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

За спостереженнями командира, людина, яка потрапила в підрозділ і пройшла курс підготовки, переважно трансформує свою свідомість не з точки зору патріотизму, а «більше з точки зору усвідомлення важливості виконання тих завдань, які на неї покладаються – долею, Батьківщиною – неважливо».

«Тобто він уже стає обізнаний, він стає людиною, яка розуміє, як поводиться на полі бою. Що йому треба виконувати для того, щоб досягти результату, перш за все, вижити. Він комунікує з командирами, які пройшли цей шлях. На сьогодні частина командирів рот – це теж минулі ухилянти», – пояснив він.





Філатов навів оцінку, за якою 10% військових, які ухилялися від служби – це майбутні лідери та командири:

«Їхній світогляд, сприйняття, психоемоційний стан настільки трансформується, що вони самі себе не впізнають за півроку».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.