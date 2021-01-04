Ветеран ОУН з Запорізької області отримав статус та посвідчення учасника бойових дій

90-річний ветеран Організації українських націоналістів Василь Семеляк, що мешкає у селищі Балабіно під Запоріжжям, 4 січня отримав посвідчення учасника бойових дій. Документ йому урочисто вручили представники запорізького відділу Міністерства в справах ветеранів та місцевого військового комісаріату. Вони також передали ветерану грамоту від голови Запорізької обласної ради.

«Десь в середині жовтня ми подали і в кінці грудня надійшли документи. Врахували всі помилки, які допустили у випадку з Мелітополем, і на цей раз все так швидко пройшло. Василю Семеляку 90 років виповнилося 29 жовтня. Був у складі похідних груп ОУН. Була збройна група ОУН. Їх накрили радянські КГБісти. Заарештували його у 49-му році. З 50-го по 56-ий він відбував покарання у таборах у Джезказгані (Карагандинська область, нині Казахстан – ред.). Потім був реабілітований у 1992 році як жертва політичних репресій. І відповідно у 2020 визнаний учасником бойових дій за незалежність України у ХХ столітті у складі збройних підрозділів ОУН», – розповів представник Міністерства у справах ветеранів у Запорізькій області Костянтин Денисов.

Василь Семеляк родом з Тернопільщині. Був зв’язківцем ОУН. З 1965 року мешкає у Запорізькій області.

«Я з 10 років пішов по нашій Тернопільській області. Доставляв, куди напишуть мені рознести листівки. Мене піймали, коли розвішував листівки проти радянської влади. Ось тоді і потрапив в тюрму. На 25 років. Був в самому Джезказгані. В шахти нас загнали. 100 грам хліба і стакан води – обід в шахті давали. Сталін помер і почали нас трохи знімати засуджених, а то і 25 років. В Карагандинській області сидів. І ще 22 роки проробив у шахті на мідних рудниках», – поділився своєю історією Василь Семеляк.

У 2020 році статус та посвідчення учасника бойових дій отримав ветеран УПА Костянтин Сліпецький, що мешкає у селищі Мирне Запорізької області. Це був перший випадок, коли ветерана ОУН-УПА, що мешкає в Запорізькій області, офіційно визнали учасником бойових дій. Тоді оформлення статусу учасника бойових дій для ветерана УПА зайняло близько 2 років.