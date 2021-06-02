Ветерану, якого обвинувачують у завданні смерті, зібрали 105 тисяч гривень застави – адвокат

На заставу для ветерана бойових дій Володимира Заремби зібрали 105 100 гривень – про це 2 червня повідомили об’єднання «Правотворець» та FreeRiff, які раніше оголошували збір.

Інформацію також підтвердив Радіо Свобода адвокат обвинуваченого Денис Ломанов.

«Зібрали кошти на заставу, завтра буде чек у Черкаському СІЗО, і вже або завтра, або максимум у п’ятницю він буде на свободі», – сказав він.

Заремба перебував у слідчому ізоляторі з грудня 2020 року. 8 грудня поліція Черкаської області заявила про затримання 33-річного жителя села Олександрівка в Жаківському районі за побиття знайомого, яке призвело до смерті.

Потерпілого нібито виявили на наступний день після конфлікту зі слідами ушкоджень та в обгорілому одязі. Згодом він помер у лікарні.

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Ломанов стверджує, що його підзахисний дійсно був вдома у загиблого, але конфлікту й побиття не було.

«Сторона обвинувачення стверджувала, що вони щось розпивали, що він бив когось пляшкою по голові – була проведена дактилоскопічна експертиза, жодного його відбитку там на якихось стаканах чи пляшах знайдено не було», – каже він.

За словами адвоката, матеріали справи не містять вагомих доказів провини його підзахисного, а паливно-мастильна експертиза лише виявила на одязі сліди жиру і не доводить, що вбитого обливали пальним чи підпалювали.

«Жодних притомних доказів я там не побачив. Експертиза зроблена непрофесійно повністю, з великими похибками, всі покази сторони обвинувачення будувалися на двох свідках, скажімо прямо, місцевих алкоголіках, які там перебували в той час і начебто бачили, як він завдавав тілесних ушкодження. Але дуже критично до цих свідчень потрібно ставитися, тому що вони, по-перше, суперечать один одному», – зазначає Ломанов.

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Юрист, який також захищає обвинувачену в «справі Шеремета» військову медсестру Яну Дугарь, звертає увагу на те, що справу по «тяжкій» статті Кримінального кодексу – вона передбачає від семи до 10 років ув’язнення – передали до суду за два місяці досудового розслідування.

«Матеріали справи по 121-й (статті, частина 2 – ред.), по завданню тяжких тілесних ушкоджень містять один том – знаєте, у моїй практиці вперше таке, хоча практикую я вже доволі давно. Тобто схоже на те, що потрібно було зробити розкриття швиденько, ці покази з місцевих п’яничок або вибили, або, можливо, не вибивали, провели бесіду, сказали, що їм потрібно написати. Купа процесуальних знову ж таки порушень по справі допущено. Тому питання дуже великі», – резюмує він.

Ломанов додав, що Жашківський районний суд дозволив підозрюваному вийти під заставу, що є рідкістю для справ цієї категорії, а також призначив найменшу можливу суму.

«Суд, на мою думку, розуміє, що справа нелегка, що вона була більше органом досудового розслідування створена», – прокоментував він це рішення.

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Захисник Заремби додав, що суд у цій справі незабаром буде переходити до вивчення письмових матеріалів.

Об’єднання «Правотворець» заявило, що Заремба – ветеран 8 полку спеціального призначення Сил Спеціальних Операцій, брав участь у війні на Донбасі у 2015-2016 роках. У Жашківському військовому комісаріаті Радіо Свобода підтвердили наявність його справи. Радіо Свобода також звернулося до пресслужби ССО для підтвердження цих даних.