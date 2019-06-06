Рада не звільнила голову СБУ Грицака

Верховна Рада відмовилася звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака.
Відставку Грицака підтримали 78 народних депутатів із 226 необхідних для ухвалення рішення.
30 травня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради проекти постанов про звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки України Василя Грицака.
6 червня Верховна Рада відхилила відставку Клімкіна та Полторака.
Павло Клімкін 17 травня заявив, що іде у відставку з посади міністра закордонних справ України. Він очолює міністерство з 19 червня 2014 року.
Василь Грицак, який очолює СБУ з 2 липня 2015 року, подав у відставку з посади голови Служби безпеки України 20 травня.
Того ж дня Степан Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Він очолює Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року.
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