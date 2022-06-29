Військкомати в Білорусі перевіряють можливості щодо проведення мобілізації – Генштаб

Білорусь перевіряє можливість щодо проведення мобілізації в окремих своїх регіонах, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки Білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів», – повідомляє командування.

Російські війська обстріляли цивільні та військові об’єкти у Тур’ї та Лугівці на Сумщині, що неподалік від кордону, а також завдали авіаційного удару по Угроїдах. Генштаб фіксує також обстріли населених пунктів на Харківщині та в районі Слов’янська.

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Російська армія намагається блокувати Лисичанськ і взяти під контроль ділянку траси Лисичанськ – Бахмут, обстріляла райони Лисичанська Верхньокам’янки та Сіверська.

«Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка (противник – ред.) задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли. На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки», – додає штаб.

Також російські війська намагалися покращити тактичне положення в районі Спірного, Бахмутський напрямок, проте не мали успіху і відійшли. Штаб звітує про знешкодження ДРГ біля Берестового.

Обстріли також фіксувалися на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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На окупованих територіях, як зазначає штаб, російська влада продовжує збирати особисту інформацію місцевих жителів, примусово роздавати паспорти Росії та забороняє мирним жителям виїздити до вільних регіонів.

«Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні, звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності», – додає командування.

Раніше 29 червня Головне управління розвідки повідомило про обмін військовополоненими, в ході яких звільнили 144 українських військових, з них 95 – захисники заводу «Азовсталь» у Маріуполі.