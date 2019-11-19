На Донбасі 18 листопада поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 листопада був поранений один український військовий, це сталося на Приазов’ї, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 14 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 18 листопада.

В угрупованні «ЛНР» увечері 18 листопада заявили про два порушення режиму тиші з боку ЗСУ, актуальнішої інформації наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.