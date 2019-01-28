Війна на Донбасі має бути й надалі центральною темою Радбезу ООН – голова МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання, що «українське питання» залишатиметься у центрі уваги Ради безпеки ООН протягом 2019-го. Про це він заявив 28 січня у Брюсселі після зустрічі з представниками Бельгії й Німеччини, які з 1 січня цього року стали непостійними членами Ради безпеки ООН.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, голова польського зовнішньополітичного відомства, зокрема, звертає увагу на зусилля його країни у травні минулого року «домогтися ініціатив, що допомогли б у розв’язанні цього конфлікту». Насамперед, йдеться про розміщення миротворців на Донбасі та призначення спеціального посланця генерального секретаря ООН із питань України.

«Ми обговорювали це протягом минулого року. Я сподіваюся, що ситуація в Україні й далі буде одним із центральних пунктів у ООН. Особливо, з огляду на наближення засідання Генеральної асамблеї ООН, де ми обговорюватимемо ситуацію в окупованих територіях України», – заявив Чапутович.

Польща на початку минулого року також стала непостійним членом Радбезу ООН, місії, розрахованій на два роки, протягом яких вона бере участь в обговореннях та ухваленні рішеннь щодо найважливіших питань світової безпеки.

Рада безпеки ООН є одним з вищих органів, що діють при Організації Об’єднаних Націй. Головна місія Радбезу полягає у зусиллях для підтримки й збереження миру. До його складу входять п’ять постійних членів: Китай, Росія, Франція, США та Велика Британія, а також 10 непостійних членів, які обираються на 2-річний термін.

РБ ООН вирішує найважливіші справи, пов'язані з миром у світі, але на практиці дії ООН є дуже обмеженими. Більшість резолюцій мають характер закликів поважати міжнародний порядок, а найсуперечливіші проблеми миру часто блокуються постійними членами РБ ООН, що мають право вето.