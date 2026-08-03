«Міністерство діє в межах повноважень» – Мінкульт про звання Героя України для Вікторії Рощиної

У Міністерстві культури України заявили, що діють у межах своїх повноважень щодо внесення пропозицій про державні нагороди. Так відомство відповіло на запит Радіо Свобода про можливе присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно.

Понад рік народні депутати, медійники та батько Рощиної домагаються для неї присвоєння найвищої державної нагороди. Ініціативу підтримують українські правозахисники, громадські діячі та колишні бранці Кремля. Проте наразі немає інформації, чи кандидатуру журналістки, яка загинула в російському полоні, розглянули по суті.

У квітні 2026 року видання «Українська правда» просило Мінкульт підготувати і направити президентові подання про присвоєння Рощиній звання Героя. У відповіді на запит Радіо Свобода заступник міністра Наталія Мовшович повідомила, що у відомстві розглянули це звернення, та нагадала, що у 2025 році міністерство ініціювало посмертне нагородження Рощиної орденом Свободи.

У відповіді на запит Радіо Свобода від 20 липня Мінкульт не повідомив, чи розглядав можливість підготувати подання про присвоєння Рощиній звання Героя України під час оформлення документів на орден Свободи, а також чи ухвалював рішення не направляти відповідні нагородні матеріали.

Раніше адвокати батька журналістки Володимира Рощина подали скаргу на дії Мінкульту. У ній вони стверджували, що міністерство «безпідставно проігнорувало» передбачений для нагородження за мужність і героїзм виняток із трирічного строку та фактично заблокувало подальший розгляд клопотання.

У відповіді на запит Мінкульт також не прокоментував твердження про те, що дії відомства могли перешкоджати або затримувати передачу документів до Офісу президента.

У червні 2026 року КМДА направила президентові офіційне подання про присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України. Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування також мають право ініціювати внесення таких подань.

У липні 2026 року до Офісу президента передали майже 800 підписів із закликом присвоєння звання Героя України журналістці, повідомили Радіо Свобода організатори звернення. Відкрите звернення підтримимали, зокрема, Герой України, колишній політвʼязень Володимир Жемчугов, нобелівська лауреатка, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

Якщо президент Володимир Зеленський підтримає подання, Вікторія Рощина стане другою в історії незалежної України після Георгія Гонгадзе, удостоєною звання Героя України за журналістську діяльність.