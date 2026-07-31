До ОП передали підписи на присвоєння звання Героя загиблій журналістці Рощиній

До Офісу президента передали майже 800 підписів на присвоєння звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній, повідомили Радіо Свобода організатори звернення.

«Масштаб її подвигу, безкомпромісна принциповість у захисті правди та значення її діяльності для національної безпеки в інформаційній сфері вимагають найвищого державного визнання», – йдеться у зверненні.

Серед підписантів – Герой України, колишній політвʼязень Володимир Жемчугов, нобелівська лауреатка, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

Звернення також підтримали президент українського ПЕНу Володимир Єрмоленко, художник Іван Марчук, дисидент Мирослав Маринович, режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв, акторка Ірма Вітовська, колишній військовополонений, журналіст Максим Буткевич, колишній бранець Кремля й автор «Крим Реалії» Владислав Єсипенко, правозахисники, журналісти і пересічні українці.

У травні 2025 року 26 народних депутатів звернулися до президента Володимира Зеленського з депутатським запитом про присвоєння Рощиній звання Героя України посмертно. Верховна Рада підтримала депутатський запит 247 голосами.

5 червня 2026 року подання про присвоєння Рощиній звання Героя України направила Київська міська державна адміністрація.

20 липня Радіо Свобода направило запит до Офісу президента, щоб з’ясувати, на якому етапі зараз перебуває подання щодо Рощиної. Відповідь оприлюднимо, коли її отримаємо.

У травні 2026 року у Нацполіції України повідомили, що під час утримання в полоні в СІЗО № 2 в Таганрозі (Росія) українській журналістці – авторці Радіо Свобода та українських засобів інформації – Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку. Журналістка, яку утримували у тюрмах РФ понад рік, померла у російському полоні у вересні 2024 року.

За свою журналістську роботу Вікторія Рощина отримала низку престижних міжнародних відзнак, а в Україні посмертно її нагородили орденом Свободи.