Вірменія оновила рекорд смертності від COVID-19

Влада Вірменії повідомила про рекордно високий рівень смертності від коронавірусної інфекції нового типу на тлі сплеску числа заражень і низького рівня вакцинації в цій країні з населенням близько 3 мільйонів людей.

За минулу добу органи охорони здоров’я зареєстрували 57 смертей від COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Лише за останній тиждень ця хвороба забрала життя понад 330 вірмен, а нові підтверджені випадки захворювання також досягли нового максимуму за цей період.

Офіційна кількість померлих від цієї хвороби зараз становить 6112.

За попередні 24 години було зафіксовано 1517 нових випадків COVID-19, в результаті чого загальна кількість інфікованих в країні досягла майже 300 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Анаїт Аванесян 24 жовтня попередив, що лікарні Вірменії «на межі» вичерпання ліжок для нових пацієнтів з COVID-19. Він також закликав вірмен «одягати маски всюди» та робити щеплення. Багато вірмен досі не носять обов’язкових масок у приміщеннях, у тому числі в переповнених громадських автобусах.

Наразі повністю вакциновано менш як 10 відсотків населення Вірменії, це найнижчий рівень вакцинації в Європі.