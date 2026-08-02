Уряд Вірменії на чолі з Пашиняном подав у відставку. Це формаьна процедура після виборів

Уряд Вірменії на чолі з прем’єр-міністром країни Ніколом Пашиняном подав у відставку. Відео, на якому Пашинян підписує адресоване президенту країни прохання про відставку, він сам опублікував у своєму телеграм-каналі.

«Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії уряд подає у відставку в день першої сесії Національних зборів, і зараз я готуюся підписати відставку», – каже Пашинян.

7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори. За законом після цього чинний кабінет міністрів має скласти повноваження. На виборах партія Пашиняна «Громадянський договір» виграла, набравши понад 49,7% голосів.

До формування нового уряду члени нинішнього продовжать виконувати свої обов’язки. Після того, як новий уряд розпочне роботу, президент відповідно до Конституції Вірменії має негайно призначити нового прем’єр-міністра – кандидата, якого висуне парламентська більшість.



