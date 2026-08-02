Президент Вірменії призначив Нікола Пашиняна прем’єр-міністром

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 2 серпня підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Текст указу опублікований на офіційному сайті президента, інформує вірменська служба Радіо Свобода.

Раніше цього ж дня президент прийняв відставку уряду, в яку, відповідно до вимог конституції, подав Пашинян перед початком першої сесії новообраного парламенту.

Партія Пашиняна «Громадянський договір» як політична сила, що сформувала парламентську більшість у Національних зборах, висунула свого лідера на посаду прем’єр-міністра на новий термін.

7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори. За законом після цього чинний кабінет міністрів має скласти повноваження. На виборах партія Пашиняна «Громадянський договір» виграла, набравши понад 49,7% голосів.