Генштаб: РФ за добу втратила 200 своїх військових в Україні, найбільше – на Бахмутському напрямку

Росія за останню добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 червня. Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, уточнили в українському командуванні.

Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 450 особового складу, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу ЗСУ:

1572 танки (5 за останню добу)

3720 бойових броньованих машин (+16)

781 артилерійська система (+3)

246 РСЗВ (+3)

103 засоби ППО (+1)

217 літаків

185 гелікоптерів

640 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

142 крилаті ракети (+3)

14 кораблів /катерів

2598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9)

61 одиниця спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.