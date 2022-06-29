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Генштаб: РФ за добу втратила 200 своїх військових в Україні, найбільше – на Бахмутському напрямку

Виставка знищеної і захопленої ЗСУ російської військової техніки під назвою «За нашу і вашу свободу» у столиці Польщі. Варшава, 27 червня 2022 року

Росія за останню добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 червня. Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, уточнили в українському командуванні.

Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 450 особового складу, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу ЗСУ:

  • 1572 танки (5 за останню добу)
  • 3720 бойових броньованих машин (+16)
  • 781 артилерійська система (+3)
  • 246 РСЗВ (+3)
  • 103 засоби ППО (+1)
  • 217 літаків
  • 185 гелікоптерів
  • 640 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 142 крилаті ракети (+3)
  • 14 кораблів /катерів
  • 2598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9)
  • 61 одиниця спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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