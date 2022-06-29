Генштаб: РФ за добу втратила 200 своїх військових в Україні, найбільше – на Бахмутському напрямку

Росія за останню добу втратила у повномасштабній війні проти України близько 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 червня. Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, уточнили в українському командуванні.
Загалом від початку масштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 35 450 особового складу, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу ЗСУ:
- 1572 танки (5 за останню добу)
- 3720 бойових броньованих машин (+16)
- 781 артилерійська система (+3)
- 246 РСЗВ (+3)
- 103 засоби ППО (+1)
- 217 літаків
- 185 гелікоптерів
- 640 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)
- 142 крилаті ракети (+3)
- 14 кораблів /катерів
- 2598 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9)
- 61 одиниця спеціальної техніки.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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