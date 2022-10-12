Війська РФ намагаються вести наступальні дії на двох напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, біля населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне, а на Авдіївському – з танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Первомайського, Олександрополя, Новокалинового, Мар’їнки, Пречистівки, Золотої Ниви та Тоненького.
За минулу добу українські військові відбили атаки військ РФ біля населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.
Крім того, як повідомляють у штабі, українська авіація завдала 27 ударів по позиціях противника. ЗСУ вразили понад 30 російських районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 пункти управління та 4 склади боєприпасів.
Водночас російські війська завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні жителі понад 10 населених пунктів, серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей.
За даними Генштабу, для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети, безпілотники іранського виробництва Shahed-136 – десять з них було знищено.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 2 жовтня верифікувало 6 114 випадків загибелі (щонайменше 390 дітей) і 9 132 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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