Війська РФ намагаються вести наступальні дії на двох напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, біля населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне, а на Авдіївському – з танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Первомайського, Олександрополя, Новокалинового, Мар’їнки, Пречистівки, Золотої Ниви та Тоненького.

За минулу добу українські військові відбили атаки військ РФ біля населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Крім того, як повідомляють у штабі, українська авіація завдала 27 ударів по позиціях противника. ЗСУ вразили понад 30 російських районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 пункти управління та 4 склади боєприпасів.



Водночас російські війська завдали 3 ракетні та 4 авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об’єкти та мирні жителі понад 10 населених пунктів, серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей.

За даними Генштабу, для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети, безпілотники іранського виробництва Shahed-136 – десять з них було знищено.