Війська РФ намагалися наступати у напрямку Мар’їнки, але ЗСУ «змусили їх тікати» – Генштаб

Російські війська намагалися наступати у напрямку Мар’їнки, але ЗСУ «змусили їх тікати», повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, в напрямку Краснопілля українські військові відбили черговий російський штурм та звели «нанівець всі намагання окупантів просунутися».

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.



На Краматорському напрямку, за даними штабу, активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, російські війська обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. А поблизу Покровського та Яковлівки завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ здійснювали обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.



На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу українських військ.



На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Російські війська обстріляли райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.