Кулеба каже про ще більше озброєння від США, а Пентагон публікує відео з бронетранспортерами для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що ще більше важкого озброєння США прямує до України. Про це він повідомив після переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«Поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення сталої підтримки України з боку США та всього світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і ще більше на шляху до нас. Україна та США працюють пліч-о-пліч, щоб доставити наш продовольчий експорт, незважаючи на нерозважливу російську блокаду», – написав Кулеба у твіттері.

Водночас Пентагон опублікував відео з бронетранспортерами M113, які готують до транспортування в рамках військової допомоги США Україні.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії. За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.

Як заявили в Генштабі, «ситуація в Луганському регіоні є важкою, але ми намагаємося всіма силами змінити ситуацію…прискорить перемогу України надання сучасного озброєння від країн-партнерів».

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23 травня представники понад 40 країн світу брали участь у другому засіданні Контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2». Під час цієї зустрічі близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками.

Міністерство оборони Сполучених Штатів 19 травня оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України. Серед іншого, він передбачає надання Україні 18 155-міліметрових гаубиць.

Як зазначали в Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.