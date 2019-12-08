США готуються надати Україні новий транш військової допомоги – голова Пентагону

США готуються надати Україні новий транш військової допомоги, повідомив голова Пентагону Марк Еспер.

«Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається, це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції», – сказав міністр оборони США.

У відповідь на питання, чи впливає тема імпічменту президента Дональда Трампа на допомогу Україні, Еспер сказав: «Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею».

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

На думку комітету із питань розвідки очолюваної демократами Палати представників Конгресу США, для тиску Дональд Трамп, зокрема, заморозив американську військову допомогу Україні.