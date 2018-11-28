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28 Листопад 2018, Київ 10:05
Новини | Події

Українські військові не постраждали на Донбасі 27 листопада – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 27 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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Українські військові не постраждали під час бойових дій на Донбасі протягом минулої доби, 27 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Втім у штабі запевняють, що ситуація в зоні бойових дій «залишалася цілком контрольованою».

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За даними військових, обстрілів зазнали їхні позиції поблизу населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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