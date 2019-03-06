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06 Березень 2019, Київ 08:50
Новини | Події

Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 5 березня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів протягом минулої доби поранені двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 5 березня сім разів порушили режим тиші, при цьому шість разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як йдеться в повідомленні штабу ООС, бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу таких населених пунктів: Лебединське, Широкине, Водяне, Піски, Авдіївка, Кримське.

Вранці 6 березня обстрілів не було, інформує прес-центр штабу ООС.

Росія обстрілює Україну з нової зброї
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Росія обстрілює Україну з нової зброї

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Бойовики з підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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