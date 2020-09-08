Двоє військових поранені через підрив на міні в Донецькій області – ОТУ «Схід»

Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил 8 вересня зазнали бойового травмування внаслідок підриву на міні ПМН-2 у Донецькій області, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» на своїй сторінці у фейсбуці.

«Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я – задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Про підрив військових на вибухових пристроях в ООС повідомляли 6 вересня. Зокрема, двоє військових загинули у Луганській області під час евакуації через пожежу.

Ще двоє були поранені, коли автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, прямуючи 6 вересня до місця гасіння осередків тління у районі населеного пункту Новгородське на Донеччині. Пізніше один із поранених помер у лікарні.