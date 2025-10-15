На Тернопільщині поліція затримала групу військовослужбовців за підозрою у катуванні та розбої. Третя штурмова прокоментувала

На Тернопільщині поліцейські затримали групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях – автівку правоохоронці виявили на території Київської області.

«Іншого жителя Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах», – стверджують у поліції.

Наразі сімом фігурантам правоохоронці оголосили підозри.

Тернопільський активіст Роман Довбенко у фейсбуці заявив, що поліція затримала військових – представників Третьої штурмової бригади.

Третя штурмова бригада відреагувала на ці повідомлення, заявивши, що

відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування.

«Третя штурмова – один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії», – заявили в бригаді.