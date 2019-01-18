Один військовий поранений минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений внаслідок бойових дій на Донбасі 17 січня, повідомляє вранці 18 січня штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, минулої доби підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися, зокрема, з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляє штаб ООС, були обстріляні позиції українських сил біля населених пунктів Південне, Кримське, Піски, Невельське, Водяне, Славне, Красногорівка, Опитне.

«Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби», – йдеться в повідомленні.

У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій. Зокрема, у «ЛНР» заявили про два обстріли минулої доби, «ДНР» зведених даних не повідомляє.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.