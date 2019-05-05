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05 Травень 2019, Київ 10:36
Новини | Події

Один військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 4 травня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий поранений внаслідок бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема, тричі – із застосування забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Обстрілів зазнали позиції ЗСУ поблизу таких населених пунктів: Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Кам’янка, Лебединське, Чермалик, Піски, Талаківка, Новостроїцьке, Зайцеве, Луганське, Новоолександрівка, Золоте-4.

З початку нової доби, 5 травня, обстріли продовжилися, втрат серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

«На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь», – додали в штабі ООС.

Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив
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Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив

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В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Москвою, в обстрілах звинувачують українських військових, про поранених не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

Перемир’я, які неодноразово оголошували, не дотримувалися і порушувалися вже в перші години їх дії. Сторони звинувачували в цьому одна одну.

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