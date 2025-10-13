«Вясна»: щонайменше 88 білорусів затримані у «справі Гаюна» – каналу, який інформував про війну РФ проти України

Правозахисний центр «Вясна» підтвердив інформацію про щонайменше 88 затриманих фігурантів «справи Гаюна» (ідеться про моніторинговий канал «Білоруський Гаюн», який від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до лютого 2025 року надавав ексклюзивну інформацію про переміщення російських військ та інші пов’язані з фронтом події).

За оцінками аналітиків, загальна кількість затриманих значно більша, оскільки затримання все ще відбуваються по всій Білорусі, але більшість із них у Гомельській області.

«З початку вересня до «списку екстремістів» було додано 68 людей, засуджених за «сприяння екстремізму». Це понад третина всіх людей, доданих до списку за цей час. Деякі з них є фігурантами «справи Гаюна», про яких правозахисникам невідомо», – зазначили в центрі «Вясна».

За даними правозахисників, судові процеси в цій справі відбуваються в Білорусі майже щодня. Фігурантам призначають як «хімію з направленням» (ідеться про обмеження свободи без ув’язнення), так і колонію. Справи деяких затриманих передаються з Мінська до обласних судів.

На початку лютого 2025 року стало відомо, що білоруські силовики отримали доступ до бази даних контактів моніторингового проєкту «Білоруський Гаюн». Керівник проєкту Антон Мотолько публічно визнав факт злому, а через два дні оголосив про припинення роботи «Гаюна». Відтоді проєкт, який став важливим джерелом інформації для білоруських, українських та міжнародних ЗМІ, більше не публікує інформацію про дії російських та білоруських військовослужбовців.

Правозахисники прогнозують, що число фігурантів «справи Гаюна» може сягнути тисячі людей.



