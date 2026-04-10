Викрадені діти, криптовалюта та виробники зброї: Власюк розповів про підготовку нових санкцій проти РФ

Україна разом із партнерами вже розпочала підготовку 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, попри те, що 20-й пакет ще перебуває на стадії остаточного погодження. Про це під час спілкування з журналістами повідомив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Зокрема, він анонсував санкції проти фінансових інституцій Російської Федерації та проти криптовалюти як інструменту обходу санкцій.

«По військово-промисловому комплексу – традиційно великий блок. Ми продовжуємо передавати інформацію щодо російських виробників зброї та постачальників компонентів із третіх країн. Плануємо запровадити ще кілька подібних глобальних заборон на експорт певних товарів до окремих країн. Такі ідеї поки що обговорюються, подивимось, чи будуть реалізовані. Також є питання щодо російських олігархів», – уточнив на запитання Радіо Свобода Власюк.

Окремо планується невеликий пакет санкцій, пов’язаний із викраденням українських дітей, який, за словами Власюка, вже фактично підготовлений.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кайя Каллас 10 квітня повідомила, що Євросоюз працює над тим, щоб подолати перешкоди у схваленні 20-го пакету санкцій проти Росії та в наданні Україні кредиту на 90 млрд євро на наступному засіданні Європейської Ради. Наступне засідання Євроради заплановане на червень 2026 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цією перешкодою є Угорщина, яка, «зловживаючи своїм статусом країни ЄС та НАТО», блокує пакет санкцій та надання Україні кредиту.