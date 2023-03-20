У ВМС повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 20 березня перебувають п’ять російських кораблів, носіїв крилатих ракет серед них немає, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомляло, що російське корабельне угруповання в Чорному морі налічувало дев’ять кораблів, серед яких були два надводні ракетоносії з 1️6 ракетами типу «Калібр».

Раніше речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російська сторона згорнула пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погодні умови.

Вона також припустила, що російські війська «продовжують вишукувати нову тактику» і можуть вдаватися до точкових ракетних ударів.

Остання масована російська ракетна атака сталася вночі і удосвіта 9 березня. Були влучання в низці регіонів – у Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині.