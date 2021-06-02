Волкер відреагував на заяви про ймовірне лобіювання «Північного потоку-2»

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що є противником «Північного потоку-2». Про це він сказав у коментарі «Європейській правді».

«Моє ставлення до «Північного потоку» добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо… Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити – ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності. По суті, вони (BGR group) не долучили до цього саме через мої погляди щодо «Північного потоку-2», – заявив Волкер.

Раніше колишня радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль в інтерв’ю «Європейській правді» повідомила, що Курт Волкер став лобістом «Північного потоку-2».

«Він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси «Північного потоку-2», – сказала Зеркаль.

Будівництво «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Росія, Німеччина і низка інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід – виключно комерційний проєкт.

Очікується, що укладання труб газопроводу завершиться наприкінці вересня 2021 року.