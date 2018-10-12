Волкер: конфлікт на Донбасі продовжує Росія

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що війна на Донбасі – «це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія». Він сказав про це в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (спільний проект Радіо Свобода і Голосу Америки).

«Росія на 100% контролює ці сили (бойовиків на Донбасі – ред.) і керує ними. Тепер ці сили змішані. Є там звичайні російські війська – як в підрозділах, так і в командних структурах. Але є ще і велика кількість найнятих військових-контрактників, яким платить Росія. Є ті, хто родом з Росії, є місцеві, є люди з інших країн. Це найманці, яких контролює Росія. Це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія», – сказав Волкер.

Спецпредставник Держдепартаменту США також заявив, що продовжує підтримувати листування з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо врегулювання на Донбасі.

Державний департамент США раніше привітав владу України із продовженням дії закону про особливий порядок самоврядування на окупованих територіях і закликав Росію приєднатись до України у прагненні до миру.

«Продовживши дію закону, який мав перестати діяти вчора, Україна продемонструвала продовження своєї відданості мирному вирішенню конфлікту й імплементації мінських угод. Рішучі кроки України у бік миру різко контрастують із нездатністю Росії виконувати мінські зобов’язання», – йдеться в заяві, оприлюдненій 11 жовтня.

У Держдепартаменті наголосили, що Москва має встановити загальне і повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні «вибори», які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України.