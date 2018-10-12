Спецпредставник США в Україні розповів про контакти з Сурковим

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що продовжує підтримувати листування з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо врегулювання на Донбасі.

В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (спільний проект Радіо Свобода і Голосу Америки) він наголосив, що все ще сподівається прийти до спільного рішення з Москвою у питанні дислокації на підконтрольних бойовикам територіях миротворців ООН.

«В останні кілька тижнів ми з ним листувалися з питання розміщення миротворців в Донбасі. На мою точку зору, це дуже життєздатна ідея і найбільш практичний спосіб полегшити реалізацію Мінських угод», – зауважив Волкер.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

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Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.

Нині на Донбасі є спостерігачі ОБСЄ, але вони не озброєні і можуть тільки фіксувати порушення перемир’я, але не втручатися в конфлікт.

Волкер пояснив, що в нинішній ситуації «Росія скаржиться», що Україна не дає особливий статус територіям, які контролюють підтримувані Москвою бойовики (угруповання «ДНР» і «ЛНР»), не проводить амністію тих, хто брав участь в бойових діях, і не організує місцеві вибори на територіях.

«Але Україна не може цього зробити, поки Росія займає територію, і поки (там) немає ніякої безпеки і свободи пересування, – пояснив Волкер ідею розміщення миротворців на Донбасі. – Миротворчі сили зможуть прийти, створити безпеку в регіоні, забезпечити свободу пересування і мир. Люди зможуть повернутися до свого життя. І тоді це дозволить виконати Мінські угоди».

«Ми цю ідею запропонували, Україна її підтримує, також її підтримують Франція і Німеччина. ЄС, НАТО, Канада, Велика Британія – всі готові підтримати місію ООН зі стабілізації ситуації на Донбасі. Тільки Росія блокує розміщення миротворців», – наголосив він.

10 жовтня помічник російського президента Путіна Владислав Сурков зустрічався в Москві з лідером бойовиків угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним. Вони обговорювали питання підготовки до майбутніх «виборів» очільників «ДНР», які були призначені після вбивства ватажка угруповання Олександра Захарченка.

Волкер наголосив, що, зі свого боку, закликає Росію не визнавати легітимними ці «вибори».