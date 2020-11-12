Питання про втрату безвізу з ЄС зняте – заступник Єрмака

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква стверджує, що оперативні дії глави держави Володимира Зеленського дозволили зняти питання про втрату Україною безвізового режиму з Європейським союзом – після рішення Конституційного суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери», – сказав Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

Чиновник наголосив, що президент зробив усе від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

«Закони у нас ухвалює не президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу», – зазначив заступник керівника Офісу президента.

Ігор Жовква зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеціанської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо, на його думку, президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.