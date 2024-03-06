«Такі засоби втрачати не можна» – Костенко про першу підтверджену втрату HIMARS

Перша за понад півтора року втрата високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS потребує ретельного розслідування, «такі засоби втрачати не можна», заявив 6 березня секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі «Свобода.Live» (проєкт Радіо Свобода).

«Для того, щоб навівся так «Іскандер», потрібно, щоб багато часу пройшло… Нехай спеціалісти розслідують, чому так сталося, – звичайно, він (HIMARS – ред.) із тилу стріляв, і ми бачимо, що розвідка противника працює на те, щоб виявити зараз HIMARS. Коли ось так літають і його «змальовують» – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку. Я впевнений, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути, і він має дивитися, що над ним літає, і виходячи з цього займати ту чи іншу позицію», – наголосив Роман Костенко.

Російські військові уразили українську РСЗВ HIMARS на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Це сталося неподалік від села Никанорівка Покровського району на Донеччині, пише 6 березня американське видання Newsweek із посиланням на кадри, поширені російськими джерелами та опубліковані розвідувальними службами з відкритих джерел.

Очевидно, це перша підтверджена втрата цієї реактивної системи залпового вогню, наданої Збройним силам України Сполученими Штатами. У цілому США надали 39 РСЗВ HIMARS, ще близько двох десятків аналогічних систем українські військові отримали від інших партнерів.

Уперше в зоні бойових дій РСЗВ HIMARS опинилися влітку 2022 року, і на той момент ці системи стали одним із визначальних чинників на лінії фронту, оскільки змусили російських військових відвести склади, штаби та інші важливі елементи на кількадесят кілометрів вглиб окупованої території.

У зведеннях російського Генштабу неодноразово повідомляли про ураження РСЗВ HIMARS, але дотепер жодних підтверджень російська сторона не надавала.

Журналіст Юрій Бутусов, який висвітлює події на лінії фронту, вважає, що «це не була засідка чи витік інформації». «Росія різко збільшила кількість безпілотників далекої дії, які контролюють комунікації українських військ на значну відстань», а «українська протиповітряна оборона не має достатньої кількості засобів, щоб прикрити тили та збивати усі російські дрони», ідеться в його аналізі.