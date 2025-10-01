Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад 900 військових за добу

Українські військові ведуть вогонь із артилерії по російських позиціях на Запоріжжі, березень 2025 року
Українські військові ведуть вогонь із артилерії по російських позиціях на Запоріжжі, березень 2025 року

Російська армія втратила близько 920 військових протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 1 жовтня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 мільйона 111 480 людей особового складу.

Також, за даними штабу, армія Росії втратила в техніці:

  • 11 223 танки (+1 за добу)
  • 23 294 бойові броньовані машини (+3)
  • 33 324 артилерійські системи (+13)
  • 1 505 реактивних систем залпового вогню
  • 1 224 засоби протиповітряної оборони
  • 427 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 65 552 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+249)
  • 3 790 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 63 274 автомобілі та автоцистерни (+33)
  • 3 979 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Зеленський: Добропільська операція триває, звільнено понад 174 квадратних кілометри

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.


