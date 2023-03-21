У війні проти України Росія за добу втратила майже тисячу осіб – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 166 570 людей, за останню добу – близько 960, повідомляє 21 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, Генштаб повідомив про втрати російської техніки:

3 552 танки (+15 за добу)

6 879 бойових броньованих машин (+10)

2 586 артилерійських систем (+9)

507 реактивних систем залпового вогню

270 засобів протиповітряної оборони

305 літаків

290 гелікоптерів

2 167 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7)

907 крилатих ракет

18 кораблів

5 428 автомобілів і автоцистерн (+12)

266 одиниць спеціальної техніки (+1)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.