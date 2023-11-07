У війні проти України Росія за добу втратила майже 900 військових – Генштаб ЗСУ

Українські військові також оприлюднили дані про інші втрати РФ:

танки ‒ 5293 (5 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 9974 (+16)

артилерійські системи – 7410 (+21)

РСЗВ – 869 (+2)

засоби ППО ‒ 570

літаки – 322

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3)

крилаті ракети ‒ 1556 (+2)

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 9767 (+23)

спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 3 листопада підтвердили загибель 35 780 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.