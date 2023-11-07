У війні проти України Росія за добу втратила майже 900 військових – Генштаб ЗСУ

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 306 860 своїх військових, за останню добу – 890, повідомляє вранці 7 листопада Генштаб ЗСУ.
Українські військові також оприлюднили дані про інші втрати РФ:
- танки ‒ 5293 (5 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 9974 (+16)
- артилерійські системи – 7410 (+21)
- РСЗВ – 869 (+2)
- засоби ППО ‒ 570
- літаки – 322
- гелікоптери – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3)
- крилаті ракети ‒ 1556 (+2)
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 9767 (+23)
- спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 3 листопада підтвердили загибель 35 780 російських солдатів на війні в Україні.
Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.
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