У війні проти України Росія втратила понад 59000 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила близько 500 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 59080 військових, повідомляє 30 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, вже тиждень найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:
- 2338 танків (+13 за останню добу)
- 4932 бойових броньованих машин (+23)
- 1391 артилерійську систему (+6)
- 333 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 176 засобів ППО(+1)
- 264 літаки (+2)
- 225 гелікоптерів (+1)
- 1003 БПЛА (+8)
- 246 крилатих ракет
- 15 кораблів
- 3768 одиницю автомобілів та автоцистерн(+17)
- 131 одиницю спеціальної техніки
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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