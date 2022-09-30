У війні проти України Росія втратила понад 59000 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила близько 500 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 59080 військових, повідомляє 30 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, вже тиждень найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:

2338 танків (+13 за останню добу)

4932 бойових броньованих машин (+23)

1391 артилерійську систему (+6)

333 реактивних систем залпового вогню (+2)

176 засобів ППО(+1)

264 літаки (+2)

225 гелікоптерів (+1)

1003 БПЛА (+8)

246 крилатих ракет

15 кораблів

3768 одиницю автомобілів та автоцистерн(+17)

131 одиницю спеціальної техніки

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.