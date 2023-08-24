Мінус три системи ППО, 23 бойові машини і 20 БПЛА – Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 259 160 своїх військових, 340 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі також назвали інші втрати РФ:

танки ‒ 4375 (2 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8511 (+23)

артилерійські системи – 5333 (+15)

РСЗВ – 723 (+1)

засоби ППО ‒ 494 (+3)

літаки – 315

гелікоптери – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4334 (+20)

крилаті ракети ‒ 1406

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7773 (+28)

спеціальна техніка ‒ 801 (+1).

У Генштабі додають, що дані щодо втрат РФ уточнюються.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена понад 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «ПВК Вагнер» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Минулого тижня газета The New York Times із посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку повномасштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.